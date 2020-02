L'attacco di Blasioli alla giunta Marsilio sulle case popolari: "Prima si pensi ai problemi quotidiani, poi agli abbattimenti"

Utilizzare i fondi a disposizione per gli alloggi popolari e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per poi pensare agli abbattimenti. Il consigliere regionale Pd Blasioli si è recato a Zanni per un sopralluogo nella zona degli alloggi popolari, dove sono state segnalate dai cittadini diverse criticità non ancora risolte.

Blasioli attacca la giunta Marsilio in particolare per la decisione di abbattere entro il 2020 il Ferro di cavallo, dimenticandosi invece dei cittadini che in alcuni casi da anni vivono situazioni di disagio a causa della mancanza di manutenzione, come nel caso di una donna che vive in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, madre single di due ragazzi, uno dei quali appena 18enne e con un linfoma diagnosticato:

La donna attende da un mese il ripristino delle mattonelle “scoppiate” la notte del 13 gennaio scorso nel bel mezzo dell’alloggio di 43 metri quadri in cui vive, mentre avrebbe bisogno di almeno 69 mq. Il Comune ha anche fatto il sopralluogo, ma ad oggi nessun intervento sulle mattonelle, con il rischio che con il pavimento in parte divelto qualcuno si faccia male, perché l’alloggio è veramente piccolissimo per viverci in tre e con questi problemi. La signora aveva anche provato ad usufruire della mobilità, chiedendo di trasferirsi a Porta Nuova, magari a Piazza Grue, vicina ai genitori che avrebbero potuto aiutarla, all’ospedale dove il figlio maggiore deve fare le cure e all’Alberghiero, la scuola a cui è iscritto, ma che non può frequentare nelle condizioni in cui attualmente è, che lo costringono a seguire le lezioni online. Ma la sua istanza non ha avuto successo con il precedente bando, così ha reiterato la richiesta attraverso l’ultimo bando e con la speranza che la sua situazione, davvero delicata e importante, venga finalmente risolta.

Sempre nella stessa via, evidenzia Blasioli, al civico 6 c'è invece il problema di una fognatura che perde liquami sui marciapiedi adiacente a ingressi e porticati dei palazzi, con la fuoriuscita anche di topi: