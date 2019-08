Jova Party a Pescara, Pignoli: "L'Abruzzo non può perdere questa opportunità"

Approfittare dell'occasione per Pescara e per l'Abruzzo di portare l'evento di Jovanotti in città. Il consigliere comunale dell'Udc Pignoli si schiera dalla parte dei favorevoli all'arrivo del Jova Party a Pescara, dopo la cancellazione della data di Vasto. Pignoli ha fatto sapere di aver preso già contatti con l'assessore Cremonese ed il sindaco per organizzare al meglio la logistica necessaria per ospitare l'evento, un'occasione che l'Abruzzo intero, secondo Pignoli, non può perdere:

Se così fosse, sarebbe una sconfitta per l'intera regione, dando la sensazione di non essere in grado di organizzare importanti e

rilevanti eventi come è il concerto di Jovanotti, che in tutte le spiagge e le piazze del Paese ha raccolto unanimi consensi, portando

ai suoi spettacoli decine di migliaia di persone (come a Praia a Mare pochi giorni fa) in un clima festoso e pacifico. Per cui credo che con una buona organizzazione, buona volontà, si possa essere in grado, nonostante il poco tempo a disposizione, di poter far tenere il concerto, per cui invierò una lettera al sindaco e all'assessore al Turismo perché quello che avevamo preannunciato e di cui avevano parlato giorni addietro, ora può diventare realtà.

L'evento, ricorda Pignoli, richiamerebbe in città decine di migliaia di persone, con un indotto importante per il turismo e per l'immagine della regione.