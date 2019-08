Jova Beach Party, Pignoli chiede di prevedere parcheggi per i disabili

Destinare a quota di legge parcheggi per diversamente abili, in occasione del Jova Beach Party in programma il prossimo 7 settembre a Montesilvano. Lo chiede il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, che ha scritto al riguardo una lettera indirizzata al sindaco e agli assessori competenti.

"Ho chiesto - spiega Pignoli - di prevedere, negli appositi spazi destinati a Pescara ai parcheggi che poi si recheranno a Montesilvano al concerto, di prevedere posti anche per i diversamente abili. Ricordo che la legge prevede che siano destinati ai portatori di handicap. Nelle aree di parcheggio dice la legislazione attuale, deve comunque essere previsto, nella misura minima di 1 posto ogni 50 o frazione di 50, posti auto di lunghezza non inferiore a m. 3.20 , e riservati ai veicoli di persone disabili. Considerando la presenza a questo evento di tante persone con disabilità, auspico che si provveda alla disponibilità di tali parcheggi".

Pignoli ha chiesto inoltre all'amministrazione di far mettere a disposizione della Tua, per i servizi di bus navetta che porteranno le persone dai punti di raccolta parcheggi nella zona concerto, mezzi provvisti di saliscendi per permettere la salita e la discesa delle persone in carrozzella.