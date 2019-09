Jova Beach Party a Montesilvano, l'assessore Comardi: "È l'inizio di una nuova era"

L'assessore comunale al turismo e agli eventi, Deborah Comardi, ha commentato sul suo profilo Facebook il successo della tappa montesilvanese del Jova Beach Party, andata in scena sabato 7 settembre.

"Dopo aver smaltito tutte le emozioni che si sono succedute in questi giorni - dice la Comardi - vorrei fare, in qualità di assessore, qualche sentito ringraziamento. In primis al sindaco, che ha saputo fondere nell'azione coraggio e saggezza, come solo chi ama davvero la propria città sa fare. In secondo luogo a tutta la struttura tecnica (per tutti, Marco Scorrano e Nicolino Casale) che, anche se non appaiono in prima linea, sono coloro che davvero hanno reso possibile lo svolgimento del Jova Beach Party laddove gli altri lo reputavano impossibile".