Marcozzi sminuisce l'istituzione della Zes: “Un mezzo risultato per la nostra regione”

Sara Marcozzi sminuisce l'istituzione della Zes, parlando di “un mezzo risultato per la nostra regione”. La capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle attacca duramente la maggioranza di centrodestra: "Oggi festeggiano qualche sgravio fiscale e pochi investimenti quando avrebbero potuto ambire a risultati straordinari per l’Abruzzo".



Nello specifico, Marcozzi pensa “all’occasione persa dal presidente Marsilio e dall'assessore Febbo che hanno inspiegabilmente scelto di realizzare un piano che prevede la permanenza con l'autorità di sistema portuale di Ancona piuttosto che agganciare l'Abruzzo a quella di Civitavecchia. In cambio di qualche incentivo fiscale e pochi investimenti, perdiamo l'occasione storica di mettere la nostra regione, una volta per tutte, al centro della cartina geografica del commercio europeo, diventando protagonisti del collegamento Tirreno-Adriatico per formare il corridoio intermodale da Barcellona a Ploce, accettando la sfida della trasversalità. Ciò avrebbe portato infrastrutture, lavoro e un vero sviluppo per i prossimi decenni nell'intera regione”.



Nonostante il ministro per il sud Provenzano avesse confermato come questo trasferimento “fosse perfettamente compatibile con l'istituzione della Zes, spiegando che non c'è distinzione tra porti ‘core’, come quello di Ancona, e porti ‘comprehensive’, come quello di Civitavecchia”, ha prevalso “la pigrizia e l'essersi accontentati della scelta più facile da perseguire ma più sconveniente per il futuro dell'Abruzzo, che sarà costretto con ogni probabilità ad accontentarsi delle briciole che arriveranno dall'autorità di sistema portuale di Ancona”, conclude l'esponente pentastellata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.