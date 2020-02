Comune di Pescara e Regione Abruzzo al lavoro per salvare l'istituto Ravasco

Regione Abruzzo e Comune di Pescara sono al lavoro nel tentativo di salvare l'istituto scolastico privato Ravasco che rischia di chiudere la scuola secondaria per la mancanza di iscrizioni nella sede di viale Bovio.

A farlo sapere è il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al termine di una riunione sul tema.

All'incontro hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, la preside dell’istituto Suor Angelica Zippo, la dottoressa Stefania Acerbo responsabile amministrativo, Spedicato della Regione Abruzzo, e una delegazione di mamme costituita da Angela Febo e Gabriella Pollio.

Come riferisce Sospiri, «la Regione Abruzzo sta studiando tutte le soluzioni possibili per garantire un adeguato supporto all’Istituto "Ravasco", e a tutte le scuole paritarie non a scopo di lucro esistenti sul territorio abruzzese, che devono affrontare le criticità legate a una naturale e generale riduzione della popolazione scolastica e alle difficoltà specifiche delle scuole cosiddette private. Il nostro obiettivo, in piena condivisione con il Comune di Pescara e con il sindaco Masci, è impedire che il "Ravasco" perda i corsi di istruzione secondaria, pensando anche a delle attività di promozione tese a favorire le iscrizioni, e a un potenziamento dell’informazione per rendere note le mille attività, anche extracurriculari, che si svolgono all’interno dell’Istituto che fa parte della storia della formazione a Pescara».

Questo quanto aggiunge il presidente del consiglio regionale: