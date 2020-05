Il centrosinistra: «Bocciate senza spiegazione le pedonalizzazioni proposte da noi»

Il centrosinistra denuncia: «Bocciate senza spiegazione le pedonalizzazioni proposte da noi». In consiglio comunale, infatti, con il voto compatto del centrodestra è stato bocciato l'odg presentato dall'opposizione progressista con cui si chiedeva di rendere pedonali da giugno, per alcune ore della giornata, le strade con il maggior numero di esercizi pubblici (prevalentemente le ztl di piazza Muzii e del centro storico), così da consentire loro di posizionare lo stesso numero di tavoli in uno spazio più ampio.

Esprime delusione il consigliere comunale del Pd, Giampietro:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.