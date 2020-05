La proposta dei consiglieri di centrosinistra per il prossimo fine settimana: "Pedonalizzare tutta la città"

Rendere la città una maxi isola ciclopedonale per un giorno, evitando in questo modo gli assembramenti che si rischiano di creare domenica 10 maggio, come già accaduto in occasione del primo maggio. La proposta è stata avanzata da sette consiglieri di centrosinistra, come spiega la consigliera Sclocco sul suo profilo Facebook.

Le famiglie in questo modo potranno passeggiare e far giocare i propri figli in spazi ampi e non solamente lungo le riviere e strada parco, dove si potrebbero formare gli inevitabili assembramenti vietati e pericolosi in questa fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Ovviamente saranno mantenuti gli accessi all'ospedale, mentre durante le ore centrali si potrebbe sospendere il provvedimento per consentire l'attività d'asporto a bar, ristoranti, gelaterie e gastronomie:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una misura che non ostacola alcuna economia (saranno ancora chiusi al pubblico, questa domenica, negozi e supermercati, mentre bar e ristoranti possono effettuare appunto l'asporto) ma che potrà consentire a tutti, anche a chi non abita sulla riviera, di poter far correre i bambini per qualche ora in sicurezza senza affollare il lungomare