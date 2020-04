Oltre mezzo milione di euro per investimenti sull'ospedale di Popoli

“Oltre mezzo milione di euro di investimenti sull’ospedale di Popoli per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la piena operatività di una struttura che, in piena emergenza Covid-19, sta rivelando tutta la sua rilevanza e strategicità in un piano complessivo di organizzazione dell’Azienda sanitaria pescarese”.

Così il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha fatto un bilancio degli interventi messi in campo per garantire la piena funzionalità del nosocomio popolese, riattivato in molti suoi reparti dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus.

"Buona parte delle procedure per il rifacimento del Pronto soccorso, per la riabilitazione e per la chirurgia sono già partite - spiega Sospiri - e in alcuni casi, come per la farmacia ospedaliera, i lavori sono già conclusi, pronti a procedere con il trasferimento dai vecchi locali a quelli nuovi". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sospiri conclude ringraziando il Governo Marsilio "che gli ospedali delle nostre aree interne non li chiude, ma anzi li potenzia".