La proposta: intitolare a Giulio Regeni una sala, una proprietà comunale o un parco di Pescara. La consigliera comunale Marinella Sclocco (gruppo Sclocco Sindaco) ha proposto un ordine del giorno per impegnare il sindaco a commemorare il giovane ricercatore italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto 9 giorni dopo.

"Crediamo sia indispensabile mantenere la memoria di Giulio Regeni - afferma la Sclocco - La proposta rappresenta dunque non solo un gesto di rispetto verso la famiglia, ma anche e soprattutto un modo per tenere vivo nel tempo il ricordo di Giulio e della battaglia per la giustizia che il nostro paese ha l'obbligo di portare avanti".

Regeni, continua Marinella Sclocco, “credeva in quello che faceva e si era messo a disposizione di una terra da cui, purtroppo non è più tornato”. Ancora oggi "la sua morte è un mistero sotto gli occhi di tutti" e bisogna pertanto evitare che il suo omicidio "finisca per essere dimenticato".