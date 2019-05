Il primo cittadino uscente parla dei suoi cinque anni alla guida di Pescara e traccia un bilancio al nostro microfono: “Sono consapevole che nulla è per sempre. Da bambino non sognavo di fare il sindaco. Questo è un mestiere molto impegnativo ed è per me il ruolo più onorevole che ci sia in giro. Ma è anche un grande onere”. Sarà l’ultima esperienza di Marco Alessandrini in politica attiva? “Del doman non v’è certezza”.