Nicoletta Di Nisio lavora alla Asl di Pescara in Direzione Amministrativa, si occupa di sociale e per dare continuità al suo operato auspica una delega al sociale.

Come spiega al nostro microfono: "Il partito mi ha dato fiducia, non voglio deludere nessuno, mi adopererò per il bene dei cittadini".

Mentre il capogruppo Udc Massimiliano Pignoli commenta il suo passo indietro: "Faccio parte di un partito, non sono legato a nessuna poltrona".