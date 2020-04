Interrogazione di Paolucci sulle rsa: “Quanto sta accadendo è grave”. Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale lancia un appello alla Regione Abruzzo: "Si mobiliti per fermare vittime e contagi e lasci perdere l’inutile propaganda anti governativa".

“Ignorate nelle fasi clou dell’emergenza, le strutture residenzialità sono oggi divenute pericolosissimi focolai del virus sia per i pazienti che per gli operatori sanitari – dice Paolucci – Più volte in queste settimane ho chiesto all’esecutivo tracce dell’impegno della Regione su questo fronte e iniziative più incisive, un fronte che sconta il ritardo e i limiti, entrambi evitabili, della gestione emergenziale. La situazione continua a sfuggire di mano a chi governa, la riprova è il fatto che nelle strutture la gente continua a morire”.