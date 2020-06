Interrogazione al ministro Speranza della senatrice Pezzopane: "In Abruzzo nessun test sierologico a tappeto sugli operatori sanitari"

Un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza, per capire i motivi per cui non sono stati eseguiti i test sierologici a tappeto sul personale sanitario. La senatrice Pd Pezzopane interviene sulla questione delle indagini sierologiche per il Covid19, attaccando la giunta Marsilio per non aver provveduto ad eseguire i test su infermieri, medici e personale sanitario abruzzese.

"Viviamo una fase molto delicata di ripartenza, tutti ci stiamo abituando alle nuove regole per scongiurare una nuova ondata di covid-19. Stupisce il mancato controllo sugli operatori sanitari".

La senatrice fa anche sapere che Federspecializzandi e Fimmg, dopo aver denunciato una gestione superficiale da parte della Regione, si sono messi a disposizione in autonomia per effettuare tamponi e test sierologici, con particolare riferimento alla Asl 1.