Interrogazione di D'Alfonso, la Lega: "Uno squallido atto di sciacallaggio mediatico"

Il gruppo consigliare della Lega ha emesso una nota per commentare l'interrogazione al Governo fatta dal senatore D'Alfonso. Il Carroccio parla di "accuse destituite di qualsiasi fondamento" nell’interpellanza presentata dall'ex governatore "a ben tre ministri della Repubblica".

Queste le parole dei consiglieri comunali leghisti:

"Riguardo ai provvedimenti assunti in Regione e al Comune di Pescara in questi mesi di grave difficoltà per via dell’emergenza sanitaria, nel corso dei quali il redivivo esponente del Pd ha brillato per il totale e colpevole assenteismo politico e per aver mai mostrato il benché minimo interessamento per la terra che ha pur amministrato, D’Alfonso ha messo in atto uno squallido e incoerente atto di sciacallaggio mediatico, purtroppo per lui infruttuoso, con il quale ha cercato di nascondere le abulìe e le inadeguatezze del Governo di cui è socio silente".