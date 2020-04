“Insieme per Cappelle” devolve i gettoni di presenza per l’emergenza Covid 19

In questo difficile momento che l’intero Paese sta attraversando a causa del Covid 19, i componenti del gruppo Insieme per Cappelle (Pierino Di Giandomenico, Massimo Di Clemente, Matteo Mattioli e Alessio Gaudiello), hanno comunicato al sindaco di Cappelle sul Tavo di voler devolvere per intero i compensi derivanti dalle loro presenze ai consigli comunali dall’inizio del loro mandato (maggio 2019) a favore della raccolta fondi finalizzata all’emergenza del Covid 19 attivata a livello comunale.

“Vogliamo sperare - dichiara il capogruppo Pierino Di Giandomenico - che questa nostra iniziativa sia di esempio per tutti, a partire dal sindaco, presidente del consiglio, giunta e consiglieri di maggioranza tutti”.

Un’atra proposta, arrivata all’attenzione del sindaco dagli stessi consiglieri, è quella di una variazione di spesa nell’ormai prossimo bilancio di previsione 2020-2022:

“Lo scorso anno - prosegue Di Giandomenico - l’Amministrazione ha sostenuto una spesa di circa 60.000 euro per le manifestazioni estive del “Palio delle Pupe”. Data l'emergenza in atto, esiste la concreta possibilità che tali manifestazioni non si svolgano o comunque che siano molto ridimensionate. In tal caso sarebbe opportuno indirizzare gli eventuali fondi non utilizzati su capitoli di bilancio quali il sociale”.

Sempre restando in tema di emergenza, il consigliere Mattioli invita il sindaco a “prendere nuovamente in considerazione l’interrogazione presentata a gennaio sulle carenze del piano di protezione civile comunale per poter intervenire in maniera più efficace e tempestiva in ogni possibile emergenza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi volesse aderire, ricordiamo che è attiva la raccolta fondi “Dona con il Cuore” promossa dal Comune di Cappelle sul Tavo. Si può effettuare il bonifico al C/C con:

Iban : IT19 K084 3477 2100 0000 0016324

: IT19 K084 3477 2100 0000 0016324 Intestatario : Comune di Cappelle Sul Tavo

: Comune di Cappelle Sul Tavo Causale: Donazione Consiglieri di Minoranza “Insieme per Cappelle” Pierino Di Giandomenico Cesare Di Clemente Matteo Mattioli Alessio Gaudiello