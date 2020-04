Ferri risponde a Insieme per Cappelle: “Chi fa del bene non ha bisogno di vantarsene”

Il sindaco di Cappelle sul Tavo, Lorenzo Ferri, risponde al gruppo di minoranza 'Insieme per Cappelle' che ha annunciato di voler devolvere i compensi derivanti dalle presenze in consiglio comunale a favore della raccolta fondi per l’emergenza Covid 19:

“Chi fa del bene non ha bisogno di vantarsene - è la replica del sindaco - Se la politica degli annunci, ancora una volta strombazzata dall’opposizione, la si ritiene un esempio da emulare, la possiamo tranquillamente respingere al mittente. I consiglieri di minoranza, con la loro desolante strumentalizzazione, vogliono rivendicare una pretesa superiorità civica”.

In realtà anche Ferri ha fatto la sua parte:

“Personalmente, già al momento dell’apertura del conto corrente bancario dedicato al Fondo di Solidarietà ho versato 1.000 euro, a differenza dei consiglieri di minoranza che chiedono che i loro gettoni di presenza siano devoluti allo stesso scopo ma solo al momento del loro pagamento!”.

Il primo cittadino, poi, conclude ammonendo "Insieme per Cappelle":

