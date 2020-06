Si è insediata la commissione pari opportunità della Provincia di Pescara [FOTO]

Si è insediata la commissione pari opportunità della Provincia di Pescara. È composta da 10 donne e 2 uomini, tra cui liberi professionisti, docenti, lavoratori o anche persone impegnate nell’associazionismo, politicamente attive o meno. Lo ha ufficializzato il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, affermando:

"12 cittadini ai quali, nella prima seduta, ho voluto rivolgere il mio augurio di buon lavoro, ma soprattutto lasciare degli input ovvero quello di operare in stretta sinergia e collaborazione con le pubbliche amministrazioni, non solo la Provincia, ma anche tutti i Comuni della nostra realtà e soprattutto con le scuole per investire, tutti insieme, sulla crescita e la tutela della nuova generazione, del nostro futuro".

Zaffiri sottolinea anche l'importanza di "tutelare il principio stesso delle pari opportunità, non solo di genere, ovvero non solo tra uomo e donna, ma tra tutti i soggetti, dunque promuovere iniziative per assicurare pari condizioni economiche per assicurare a tutti l’accesso a scuola, alla cultura, alla formazione, che è l’unico mezzo per garantire una società veramente giusta ed equa".