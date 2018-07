“Maxi ingorghi ai Colli nella notte dell’eclissi”, la denuncia di Fiorilli

“Solo la giunta Alessandrini poteva trasformare l’attesa notte dell’eclissi totale di luna in una notte da incubo per decine e decine di pescaresi e ci è riuscita. Decine i cittadini invitati ad assistere allo spettacolo naturale dal Parco di Colle del Telegrafo e che invece si sono ritrovati imbottigliati in un maxi-ingorgo senza fine tra le strette stradine dei colli, senza via d’uscita e senza alcuna assistenza da parte della Polizia municipale arrivata troppo tardi perché anche le sue pattuglie sono rimaste intrappolate nel traffico, una scena comica se non fosse che, tra l’ingorgo, si sono registrati pure i tamponamenti e molti cittadini ricorderanno quella notte non per la luna rossa, ma per il verbale di conciliazione. L’ennesima vergogna di un’amministrazione comunale incapace di programmare qualunque evento dopo quattro anni e mezzo passati alla guida della città”.