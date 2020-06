Terza corsia sull'asse attrezzato e svincolo della tangenziale a Colle Caprino fra le opere strategiche della giunta Marsilio

Disegnare il futuro dell'Abruzzo ed il rilancio economico del territorio grazie ad una serie di infrastrutture strategiche da realizzare o completare. Approvata la delibera con il piano delle opere voluto dalla giunta Marsilio, che ora sarà inoltrato al Governo e per il quale si attendono risposte e finanziamenti.

A presentarlo il presidente della Regione Marsilio assieme al sottosegretario con delega alle infrastrutture De Annuntiis. Sessanta sono ritenute di priorità molto alta, ventinove a priorità alta e media per un importo complessivo di circa 6 miliardi oltre alle opere per la velocizzazione e messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi A14, A24 ed A25.

"L'Abruzzo si fa trovare pronto per la ripartenza dell'intera nazione. Complesso di interventi che comprende iniziative per connettere l'intero Abruzzo, senza dimenticare nulla, dalla costa alle aree interne, dalle metropoli ai piccoli centri, rilanciando la mobilità su ferro, valorizzando la portualità, potenziando l'aeroporto e la vocazione internazionale che lo caratterizza."

Marsilio ha ricordato anche l'importante impegno preso dal presidente del consiglio Conte sull'alta velocità ed ammodernamento delle linee ferroviarie abruzzesi, in particolare la Roma - Pescara e la Pescara - Lecce. Per quanto riguarda il Pescarese, fra le opere più importanti presenti nel documento troviamo: