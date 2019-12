Al via la progettazione per la nuova viabilità all'incrocio fra Sambuceto e Fontanelle

Tutto pronto per la progettazione e la successiva realizzazione della nuova viabilità all'incrocio fra Sambuceto e Fontanelle. Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino infatti ha approvato all'unanimità il progetto inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021. Si tratta dell'incrocio particolarmente pericoloso dove spesso avvengono incidenti, dove si interverrà grazie alla sinergia fra le amministrazioni comunali di Pescara e della cittadina teatina.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria con i tecnici dei due Comuni già al lavoro, a seguito anche del sopralluogo del 24 settembre scorso alla presenza degli amministratori pescaresi e di San Giovanni Teatino, con la presenza dell'assessore Albore Mascia e del sindaco e vicesindaco di San Giovanni Teatino Marinucci e Di Clemente.

In quell'incrocio, infatti, tra via Vicenza via Verdi e dove via Tirino (Pescara) diventa via Cavour (San Giovanni Teatino), insistono anche i due accessi della strada vicinale Acquatorbida e quello a via Caduti per Servizio del popoloso quartiere di Fontanelle. Il traffico veicolare, inoltre, si è intensificato , negli ultimi tempi, a seguito degli interventi del Comune di Pescara sulla viabilità in via Caduti per Servizio e l'attivazione di un nuovo Polo fieristico a Fontanelle, proprio a ridosso dell'incrocio.