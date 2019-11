L'amministrazione comunale di Pescara incontra gli studenti universitari di "Innovazione"

Hanno esposto le problematiche degli studenti della sede pescarese dell'università D'Annunzio al vicepresidente della commissione mobilità e sicurezza Di Pasquale e al sindaco Masci. Incontro ieri in Comune fra una delegazione di studenti dell'associazione "Innovazione" e l'amministrazione comunale, per avviare un dialogo costruttivo e affrontare i problemi illustrati dagli studenti che frequentano l'ateneo e vivono in città.

Al centro dell'incontro il problema della mancanza di spazi di studio, peggiorato con l'apertura dei lavori proponendo di recuperare spazi nei locali della mensa negli orari in cui non è prevista la ristorazione. Inoltre, i ragazzi chiedono convenzioni con attività, servizi e strutture comunali, estendendo l'orario degli autobus oltre la mezzanotte e la sistemazione del parcheggio sterrato dietro all'ateneo. Infine, la richiesta di contributi per borse di studio e una connessione fra le aziende del tessuto economico cittadino e gli studenti con una sorta di "Career Day".