L'amministrazione Masci incontra i sindacati dei trasporti pubblici per discutere della questione mobilità

Ripensare e ricollocare il trasporto pubblico di Pescara in un progetto armonioso e basato sulla mobilità sostenibile per il prossimo futuro. L'amministrazione comunale con il sindaco Masci, l'assessore Albore Mascia, i dirigenti Giuliano Rossi e Fabrizio Trisi ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali del trasporto pubblico Patrizio Gobeo per Filt Cgil, Terenzio Chiavaroli per Uil Trasporti, Marino Marini e Luciano Luzzi per Faisa Cisal.

L'obiettivo è fare il punto sulle priorità da affrontare, dalla sistemazione dei terminal degli autobus per gli stalli divisi fra trasporto urbano ed extraurbano, ed ancora il collegamento preferenziale sulla strada parco in attesa del filobus, che permetterebbe di raggiungere Montesilvano in pochissimi minuti, e il progetto di prolungamento della linea preferenziale fino a Francavilla.

Masci ha chiesto di conoscere i flussi di traffico di ogni linea urbana, per poter studiare una calibrazione ottimale ed efficiente a misura delle esigenze dell'utenza pescarese, nell'ambito della riorganizzazione completa del trasporto pubblico cittadino.