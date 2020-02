Incontro con l'ex ministra Livia Turco per la rassegna "Università di strada"

Sabato 7 marzo alle ore 16 incontreremo, nel ciclo di iniziative dell'Università di Strada di Arci Pescara, l'onorevole Livia Turco, ex Ministro della Salute del secondo governo Prodi, per un seminario dal titolo "Il Sistema Sanitario Nazionale a 40 anni dalla fondazione: salvaguardare il diritto alla salute tra universalismo e secondo pilastro".



Il nostro sistema sanitario nazionale infatti, pubblico e gratuito per tutte e tutti, si trova oggi ad affrontare sfide inedite, come quelle dell'invecchiamento della popolazione e della maggiore incidenza delle malattie degenerative, in un quadro normativo complesso ancora animato dal dibattito tra regionalismo e centralizzazione.



Un incontro, quindi, che vuole aprire una discussione tra una delle protagoniste del nostro Ssn - che ha da poco compiuto 40 anni - e le nuove generazioni per immaginare prospettive future e nuovi diritti di salute per tutte e tutti.