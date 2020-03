Incontro fra l'assessore Del Trecco e i sindacati per il futuro dei precari di Ambiente Spa: "Presto un piano di stabilizzazione"

Incontro questa mattina fra i sindacati, l'assessore Del Trecco, il sindaco Masci ed i vertici di Ambiente Spa per la questione della stabilizzazione dei 42 lavoratori precari dell'azienda, che chiedono maggiori certezze per il loro futuro trasformando i contratti part time a full time a tempo indeterminato.

L'assessore ha sottolineato come si sta valutando un piano di assunzioni ed assorbimento graduale, che andrà di pari passo con i pensionamenti e con le disponibilità economiche del Comune, anche in funzione della Tari e delle continue evoluzioni del sistema tributario locale. La Del Trecco ha evidenziato come i 42 dipendenti abbiano il problema dei mesi dell'anno in cui non lavorano e in cui non percepiscono l'indennità di disoccupazione: