Auto ribaltata in via di Sotto, Pignoli: "Ai Colli strade come piste da corsa, urgono provvedimenti"

"Le strade dei Colli di Pescara sono come piste da corsa, occorrono più sicurezza e maggiori controlli".

A dirlo è il consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli, che chiede l'installazione di dissuasori di velocità lungo le strade più pericolose dei Colli e in particolare lungo via di Sotto dove dovrebbero essere installati anche dei rilevatori di velocità.

Questo quanto dice l'esponente dell'Udc:

"Via di Sotto è un delle strade più pericolose della nostra città e in passato purtroppo è stata teatro anche di incidenti mortali, per cui credo che sia più che mai urgente intervenire per apportare migliorie al manto stradale, e prevedendo dispositivi elettronici lungo questa strada ed altre analoghe che sono diventate, soprattutto nelle ore notturne delle piste automobilistiche dove rischiano la vita i conducenti delle vetture, ma anche eventuali altri automobilisti, ciclisti, motociclisti e pedoni".

Pignoli annuncia che lunedì scriverà all'assessore alla Manutenzione Stradale, e al comandante della polizia municipale "per chiedere, da una parte che vengano messi in cantiere lavori lungo queste arterie, nel rispetto del Codice Stradale, e dall'altra che siano fatti più controlli mirati (soprattutto nei giorni del weekend dove si registra un maggiore movimento e ci sono più ragazzi sulle nostre strade), non solo dalla polizia municipale, ma anche dalle altre forze dell'ordine nella zona dei Colli dove negli ultimi tempi è aumentato il numero degli incidenti. Fatto grave questo che non può essere sottovalutato e che dunque deve vedere una presa di coscienza da parte di tutti noi, e della amministrazione comunale, per fare tutto il possibile per rendere sempre più sicure le nostre strade".