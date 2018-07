Sversamenti nel fiume, Pescara Mi Piace: “Seguiamo con attenzione la vicenda”

“L’associazione ‘Pescara Mi piace’ è molto attenta all’indagine formalmente aperta dalla Procura della Repubblica di Pescara sugli sversamenti nel nostro fiume e, quindi, nel mare, e che oggi ha portato alla notifica di 14 avvisi di garanzia. Seguiamo la vicenda ormai dal luglio 2015, quando per primi abbiamo denunciato il primo sversamento di 30milioni di litri di liquami in appena 17 ore, episodi che, purtroppo, si sono ripetuti in modo costante per l’apertura degli sfiori degli impianti di sollevamento a ogni acquazzone, e gli ultimi quattro episodi datano 8 e 22 giugno, 17 e 23 luglio”.