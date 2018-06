Rigopiano, D'Alfonso: "Sono convinto che la Regione abbia operato con diligenza, premura e risolutezza"

Sulla "Carta del rischio valanghe", spiega il governatore, "va chiarito che i primi due lotti erano stati già appaltati e in esercizio contrattuale prima dei fatti di Rigopiano, quindi non si può sostenere che non vi fosse"