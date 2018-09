Inchiesta mare inquinato, Alessandrini: "Massimo rispetto per la magistratura"

Attraverso un post su Facebook è arrivato il commento di Marco Alessandrini sulla vicenda giudiziaria che lo vede attualmente protagonista. Il sindaco di Pescara, infatti, è coinvolto nell'inchiesta sul mare inquinato dell'estate 2015 e il divieto di balneazione "fantasma" per la quale il pm ha chiesto 6 mesi, così come per il suo ex vice Enzo Del Vecchio

"Da parte mia - scrive il primo cittadino - massimo rispetto, come sempre, per il lavoro della magistratura. Per quelli che sono i miei valori, per quella che è la mia storia, non potrebbe essere altrimenti. Sul procedimento in corso, proprio per rispetto ai giudici e al loro lavoro, per il momento non ho altro da dire".

Alessandrini prosegue, poi, parlando di due suoi avversari politici, entrambi esponenti di Forza Italia: l'ex sindaco Mascia e il capogruppo comunale Antonelli.