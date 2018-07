Inchiesta acque fiume Pescara, M5S: "Soddisfatti dell’intervento della Procura"

“Siamo soddisfatti dell’intervento della Procura sulla maxi inchiesta relativa alle acque del fiume Pescara. Speriamo che finalmente si riesca a fare chiarezza su una questione che investe il nostro territorio in modo così significativo. IL M5S da anni si batte affinché sia fatta chiarezza: abbiamo prodotto esposti, atti politici per portare il dibattito all’interno di Regione Abruzzo e, vicino ai cittadini, abbiamo partecipato alle manifestazioni per chiedere fiumi e mari puliti. L’inchiesta che ad oggi vedrebbe numerosi indagati va a chiedere chiarimenti proprio su quegli aspetti che il M5S ha segnalato come nebulosi. Le nostre acque rappresentano il nostro sostentamento sotto più punti di vista. L’Acqua come fonte di vita ed il mare come risorsa per le economie costiere che guardano al turismo estivo”.