Incendio a Villa Serena, l'attacco del M5S: "Ad un mese della tragedia ancora nessuna risposta"

Nessuna risposta a distanza di un mese, e soprattutto un atteggiamento di scarica barile da parte della Regione nei confronti della Asl, sulla quale la stessa giunta regionale deve vigilare e chiede spiegazioni. Il consigliere regionale Pettinari torna sulla tragedia che il 21 maggio scorso portò alla morte di due pazienti nella clinica Villa Serena a Città Sant'Angelo, a causa di un incendio.

Pettinari sottolinea come la Asl non abbia fornito ancora alcuna documentazione sulla vicenda, e per questo critica la Regione che invece dovrebbe pretendere elementi per risalire alle responsabilità: