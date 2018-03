Incarichi alla Tua per Carla Tiboni, Forza Italia insorge

“Quasi 21mila euro di incarichi esterni per 6 patrocini legali affidati tutti allo stesso avvocato, alcuni negli stessi giorni, e solo nel 2017. Sono quelli che la Tua, la società di Trasporto Unica Abruzzese, ha assegnato all’avvocato Carla Tiboni, incarichi che suscitano una certa curiosità nonché delle perplessità”.

Lo hanno detto i Capigruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e al Comune di Pescara, Marcello Antonelli, sollevando il ‘caso’.

“Nulla da dire sulla professionalità del legale, non per nulla uno degli avvocati che segue il nostro Governatore D’Alfonso per le sue vicende personali, ma sicuramente, oltre all’inopportunità politica della sua doppia veste, ci si chiede se la Tua, che risponde a un Presidente di nome Tullio Tonelli e al vicepresidente Guido Dezio, abbia rispettato o meno il principio di rotazione tra professionisti sancito dalla legge all’interno delle pubbliche amministrazioni, ed è questo che andremo a indagare nella Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo, chiedendo a Tua, Ente strumentale della Regione Abruzzo, di poter visionare tutti gli incarichi legali affidati all’esterno dal momento della costituzione della società sino a oggi”.