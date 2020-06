Inaugurato il parco dello sport in via Rigopiano, Masci: "Pescara diventerà sempre più verde" - FOTO

Inaugurato questa mattina dall'amministrazione comunale il nuovo parco dello sport in via Rigopiano, nella zona della chiesa e del quartiere San Giuseppe. Il progetto prevedeva la riqualificazione di un'ampia area degli ex monopoli dove è stato realizzato, in collaborazione con il Coni, un campo polivalente ed un'area verde attrezzata.

Presenti il sindaco Masci e l'ex sindaco Alessandrini, che l'attuale primo cittadino ha voluto invitare in quanto i lavori erano stati appaltati ed erano iniziati con l'ex giunta di centrosinistra.

Oggi abbiamo inaugurato il Parco dello Sport, una meravigliosa oasi verde nella zona della chiesa di San Giuseppe. La Pescara che stiamo realizzando sarà sempre più caratterizzata dal verde e dagli spazi pubblici riqualificati per una migliore qualità della vita di tutti i pescaresi.