L'assessore Cremonese invita tutti i pescaresi all'inaugurazione del "Teatro sotto il cielo": "Natale all'insegna della solidarietà"

Partiranno sabato 7 dicembre alle ore 11 gli eventi del "Teatro sotto il cielo", la cupola che è in allestimento in piazza Salotto e voluta dall'assessore Cremonese, che ha invitato tutti i pescaresi a partecipare ricordando che verrà avviata anche la raccolta fondi per il reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara.

UNA CUPOLA SCENOGRAFICA PER LE FESTE NATALIZIE A PESCARA - FOTO -

Il primo appuntamento prevede il concerto della Vocal Pop Band del Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Gli eventi, ricorda l'assessore, andranno avanti dal 7 dicembre al 6 gennaio con la struttura che vivrà due momenti differenti:

Dal 7 al 18 dicembre la cupola sarà allestita a “Dome Theatre” con palco e sedute per concerti, spettacoli teatrali, circo contemporaneo, magia e comicità; dal 22 dicembre al 6 gennaio, invece, la struttura si trasformerà in un “Fantabosco” in cui i più piccoli potranno scoprire il magico mondo degli gnomi, delle fate e dei folletti esattamente come accade nelle fiabe. Complessivamente saranno offerti ben 10 concerti, 40 spettacoli per bambini e famiglie, oltre a 40 ore di animazione e 6 tipologie di laboratori creativi resi possibili grazie alla presenza di personale qualificato, tra animatori, docenti esperti e addetti alla accoglienza

L'assessore è certo che l'iniziativa sarà un successo, auspicando l'apprezzamento di cittadini, commercianti e visitatori e la massima partecipazione alla raccolta fondi, con offerta libera, per le apparecchiature sanitarie destinate al reparto di neonatologia. La cupola è alta circa 9 metri e potrà contenere fino a 400 persone.