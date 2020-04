In arrivo il macchinario per i 2400 tamponi al giorno, Testa: "Priorità alle forze dell'ordine"

Domani 23 aprile arriveranno a Pescara i nuovi macchinari che consentiranno di effettuare fino a 2400 tamponi al giorno per il Coronavirus, ed a quel punto, quando il sistema sarà a regime, dovrà essere prioritario estendere la platea di persone sottoposte al tampone, a partire dalle forze dell'ordine in prima linea per tutto il periodo del lockdown. La richiesta arriva dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Testa, che interviene assieme al direttore dell'Uoc di microbiologia e virologia Fazii che ha spiegato come i macchinari, di ultimissima generazione, troveranno posto in un laboratorio dedicato e quando saranno calibrati ed a regime, entro l'11 maggio, potranno processare fino a 2400 tamponi al giorno con un lavoro h24.

Questi tamponi si andranno ad aggiungere a quelli già attualmente processati dal laboratorio di Pescara e dai laboratori di Chieti e Teramo. In questo modo saranno individuati prontamente nuovi focolai dove si andrà ad intervenire subito sulle persone positive senza intasare gli ospedali.

Ribalteremo completamente la situazione perché sarà il territorio il centro delle nostre attività. E in quest’ottica, potremo iniziare ad effettuare i test su specifiche categorie, come gli operatori più esposti, dal personale sanitario ed i militari delle forze dell’Ordine ai vigili del fuoco, dai detenuti agli autisti e a tutti coloro che hanno continuato a svolgere le proprie attività durante il lockdown, penso anche agli addetti nel campo del settore alimentare.

Testa ha aggiunto che il tema dei tamponi alle forze dell'ordine è già stato affrontato dalla Regione che è consapevole di dover iniziare un fase di screening su tutta la popolazione in uniforme impegnata assieme ai sanitari al contenimento del Covid19.

