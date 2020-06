Dopo gli ultimi sviluppi intorno al "Cura Abruzzo", Acerbo ringrazia i sindacati: "Per merito loro questo ignobile condono è stato impugnato". Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista saluta "con un sospiro di sollievo" la decisione del governo contro la legge approvata dalla giunta e dalla maggioranza di centrodestra. Ecco le sue dichiarazioni:

"Vanno ringraziati i sindacati per essersi sostituiti a un'opposizione di M5S e Pd che in consiglio regionale non ha fatto le barricate contro una porcheria del genere. Auspichiamo che la magistratura apra un'inchiesta su questa norma assolutamente ingiustificabile".