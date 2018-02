Imprese in Abruzzo: D'Alfonso illustra i numeri di 45 mesi di Governo

Oltre 2,5 miliardi di risorse distribuite sui 305 comuni abruzzesi, oltre 400 tavoli di lavoro con il Governo ed i Ministeri e tanta voglia di lavorare per far crescere l'Abruzzo. Il Governatore D'Alfonso ha incontrato il 19 febbraio scorso gli imprenditori abruzzesi per fare il punto del lavoro svolto e per lanciare la propria candidatura al Parlamento alle prossime elezioni del 4 marzo.

D'Alfonso ha ricordato che per uno sviluppo economico solido occorrono infrastrutture, ed ha ricordato i risultati conseguiti come la realizzazione della Fondovalle Sangro, il salvataggio dell'aeroporosto di Pescara, il raddoppio del tracciato ferroviario Pescara - Chieti.

Il programma politico che D’Alfonso ha illustrato punta alla valorizzazione della posizione geografica strategica dell’Abruzzo attraverso la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma con un investimento di 1,5 miliardi previsto dall’accordo di programma siglato tra Ministero delle Infrastrutture e RFI, e il completamento del Corridoio Baltico-Adriatico (rete transeuropea Ten-T) attraverso il prolungamento dell’alta velocità da Ancona a Bari. Altra misura di politica industriale è l’istituzione delle

Zes (zone economiche speciali) con un’estensione pari a 905 ettari di territorio caratterizzati da riduzione degli oneri fiscali ed amministrativi, nell’ottica di una maggiore attrattiva di investimento, in risposta all’esigenza di semplificazione burocratica e procedurale da sempre espressa dagli imprenditori e in coerenza con la visione dello stesso D’Alfonso secondo cui «è il sistema amministrativo a doversi compiegare all’esigenza dell’impresa