Guerra dei taxi, Pignoli al fianco dei tassisti pescaresi: "Pronti alle barricate"

Scendere in campo anche con forme di protesta clamorose, per difendere il diritto dei tassisti pescaresi a poter lavorare all'aeroporto di Pescara. A parlare è il consigliere comunale dell'Udc Pignoli che interviene in merito alla guerra dei taxi che vede i tassisti pescaresi contro quelli teatini, sostenendo le ragioni del sindaco Masci.

Secondo Pignoli, i tassisti dopo anni di battaglie hanno dovuto accettare la presenza di due stalli su otto disponibili per i tassisti teatini, come disposto dal presidente della Regione Marsilio: