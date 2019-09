Guerra dei taxi, Pignoli assieme a sindaco ed assessore Di Nisio a sostegno dei tassisti pescaresi

Massimo sostegno e solidarietà ai tassisti pescaresi e nessun problema nel sentirsi definire campanilista. A parlare è il consigliere comunale Udc Pignoli che ieri si è recato all'aeroporto assieme al sindaco Masci ed all'assessore Di Nisio per esprimere sostegno alla protesta dei tassisti Cotape contro la decisione del presidente Marsilio in merito alla gestione degli stalli con i colleghi teatni.

Pignoli sottolinea come il decreto della giunta regionale sia sbagliato, concedendo due degli otto stalli ai tassisti di Chieti. Una decisione definita ingiusta:

Per questo, e auspicando una condivisione dell'assise civica, presenterò nel prossimo Consiglio Comunale un

ordine del giorno in cui venga assicurato il massimo impegno, da parte dell'Amministrazione Comunale, per trovare una soluzione al problema. Iniziativa, quella dell'ordine del giorno, che presenterò in occasione di una prossima conferenza stampa