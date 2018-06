"Grande Pescara": a 4 anni dal Referendum tutto tace

Nessuna novità e soprattutto nessuna data certa per l'avvio dell'iter per la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. A 4 anni dal referendum popolare in cui i cittadini furono favorevoli alla "Grande Pescara", Alessio Di Carlo dei Radicali già candidato sindaco per "La Grande Pescara" e il consigliere regionale del M5S Mercadante chiedono spiegazioni agli amministratori locali per questi inaccettabili ritardi.

Mercadante sottolinea come si sia perso tempo prezioso:

"Sappiamo bene che il processo di fusione è lungo e laborioso,, ma alla luce anche di tutte le realtà istituzionali e sociali ascoltate è ormai palese perfino ai più scettici che la nuova Pescara rappresenterà un centro urbano di riferimento assoluto oltre che per l’Abruzzo, per tutto il medio adriatico e se si vogliono rispettare i tempi, già colmi di enorme ritardo, bisogna iniziare a dar concretamente vita al processo e non continuare a parlare di quando si potrebbe fare ed a procrastinare ulteriormente i tempi per mantenere separati i tre comuni con l'unico scopo ormai evidente di avere più poltrone da occupare."

Dello stesso parere anche i consiglieri comunali del M5S che auspicano l'approvazione della legge regionale e l'avvio dell'iter burocratico ed amministrativo.

Alessio Di Carlo invece punta il dito contro il centrodestra, colpevole di voler far slittare la fusione addirittura al 2024: