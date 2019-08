Ernesto De Vincentiis chiede un incontro in Regione per discutere della Grande Pescara

Il dado è tratto, ma non per questo il presidente del consiglio comunale di Montesilvano, Ernesto De Vincentiis, intende rinunciare al confronto con la Regione Abruzzo per esporre le perplessità legate alla proposta referendaria sulla Grande Pescara.

La Commissione Affari Istituzionali vigila attentamente e si sta interessando del consiglio comunale congiunto tra le amministrazioni di Pescara, Montesilvano e Spoltore fissato per il prossimo 19 settembre.

Ciò che non convince De Vincentiis è il contesto delle votazioni espresse dai cittadini nel 2014 che includevano, oltre alla proposta democratica, anche la preferenza per le elezioni regionali, europee e locali. Oltre a questo, è stata fatta una comunicazione non adeguata che è passata in secondo piano durante la campagna elettorale.