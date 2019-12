Approvato l'ordine del giorno della deputata M5s Torto per i risarcimenti della grandinata del 10 luglio

La deputata abruzzese del M5s Daniela Torto ha fatto sapere che l'ordine del giorno da lei presentato alla legge di bilancio 2020, riguardante lo stanziamento di fondi per i risarcimenti dopo la grandinata del 10 luglio, è stato approvato. L'ordine del giorno prevede l'impegno da parte del governo giallorosso di adottare iniziative per fronteggiare lo stato d'emergenza per l'evento meteorologico che ha provocato, nella sola provincia di Pescara, oltre 110 milioni di euro di danni, interessando parzialmente anche le altre province abruzzesi.

La Torto sulla sua pagina Facebook ha commentato:

Una grande soddisfazione e un ottimo risultato per i cittadini abruzzesi

Ricordiamo che aveva scatenato polemiche e critiche la notizia del mancato stanziamento di fondi da parte del Governo, mentre la Regione aveva stanziato 300 mila euro per i danni alle case popolari.