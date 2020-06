Testa attacca il governo: "Impugna leggi di regioni dinamiche che suppliscono le carenze statali"

Guerino Testa attacca il governo dopo l’impugnativa della legge regionale “Cura Abruzzo1”: "Impugna leggi di regioni dinamiche che suppliscono le carenze statali" per tematiche “su cui lo stesso governo non interviene, o non abbastanza, e dunque su gravi carenze statali che, soprattutto in stato di emergenza nazionale, era necessario supplire e con celerità”.

"Di una cosa può essere certo il governo giallorosso – dice Testa – Il dinamismo che contraddistingue l'operato del presidente Marsilio e della sua squadra, ieri durante i momenti più dolorosi dell'emergenza, oggi per la fase di ripresa, e domani per il vero rilancio socio-economico, risulterà vincente perché sarà in grado di restituire all'intera regione la dignità che stanno minando".

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia ricorda che la norma approvata dal consiglio regionale il 6 aprile era stata “studiata tempestivamente per gestire i primi danni economici causati dall’esplosione della pandemia, offrendo immediato ristoro alle famiglie e alle imprese abruzzesi che, con le scarse risorse pervenute dal decreto “Cura Italia”, ben poco riuscivano ad arginare. Rapidità e dinamismo che, evidentemente, il governo Conte tenta di osteggiare con modalità e tempi tra l’altro molto discutibili”.