Goletta Verde conferma il mare pulito a Pescara, Masci: "Una bella notizia, andiamo avanti così"

Pescara si conferma una città dal mare pulito. È quanto emerge dal rapporto di Goletta Verde per Legambiente, che ogni anno analizza la qualità delle acque in Italia. Quest'anno la nave, per i problemi legati al Coronavirus, non è arrivata in città e così l'appuntamento si è tenuto nel Chietino, all'interno della riserva Lecceta di Torino di Sangro.

I campionamenti sono stati eseguiti, in provincia di Pescara, lungo la spiaggia a cento metri a sud del fiume Saline a Montesilvano, e proprio a Pescara in corrispondenza della nave di Cascella. In entrambi i casi, i valori erano nella norma. Soddisfatto il sindaco Masci, che già nei giorni scorsi aveva fatto sapere che per la prima volta dopo anni tutto il litorale della città è balneabile e dunque non vi sono attualmente divieti sia lungo la riviera nord che lungo la riviera sud.

Masci ha parlato di una buona notizia, per gli operatori economici e cittadini:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.