Regione Abruzzo, Salvini: "La formazione della giunta sta andando troppo per le lunghe"

«Chiudere la giunta in Abruzzo rispettando il voto degli elettori, la formazione della giunta Marsilio sta andando troppo per le lunghe».

A dirlo oggi a Cagliari, mercoledì 27 febbraio, è stato il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini.

«Con gli alleati del centrodestra Berlusconi e Meloni», aggiunge Salvini, «ci sentiamo perché dobbiamo chiudere la giunta in Abruzzo: per me sta andando avanti anche troppo per le lunghe, eppure basta rispettare il voto degli elettori, non servono algoritmi».