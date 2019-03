C'è l’accordo per la giunta Marsilio, ecco come saranno distribuiti gli assessorati

L’accordo è stato raggiunto stamane durante il vertice di maggioranza tra le forze politiche di centrodestra. Fuori dai giochi Azione Politica, tanto che il coordinatore Gianluca Zelli ha deciso di abbandonare la riunione, contrariato per l'esclusione dall'esecutivo. Ora Marsilio dovrà definire nomi e deleghe che verranno resi pubblici prossimamente.

Questo il commento di Renzo Di Sabatino, segretario regionale del Pd:

“La Lega in Abruzzo fa il pieno di assessorati, dimostrando che il vero e solo uomo al comando sarà Bellachioma e che, di fatto, la Lega ha già commissariato Marsilio. La Lega ha lasciato le briciole agli altri e zero all'unico movimento civico in coalizione. Non è stato rispettato alcun equilibrio. Ci auguriamo che, almeno per quanto riguarda l’agenda delle priorità per la nostra regione, le decisioni vengano prese nell'interesse dell'Abruzzo”.