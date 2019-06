Giunta Masci, salta il vertice dei partiti del centrodestra

Era stato programmato per oggi pomeriggio, venerdì 7 giugno, il vertice dei partiti del centrodestra per iniziare a pianificare la giunta comunale del neo sindaco Carlo Masci ma l'incontro è saltato.

La riunione tra i responsabili di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pescara Futura, Udc e Amare Pescara è stato rimandato a lunedì pomeriggio.

Dunque il primo incontro utile per ragionare sulla futura composizione della squadra di governo, come riferisce l'agenzia Dire, si terrà dopo la proclamazione ufficiale del nuovo primo cittadino, in programma lunedì mattina alle ore 11:30.

Al momento, la giunta comunale, dunque, sembra essere ancora ben lontana dal formarsi, ma il tempo stringe e gli accordi vanno trovati. Di certo ci sono le richieste fatte finora da alcune forze politiche, come l'Udc che reclama un posto da assessore per Massimiliano Pignoli, Fratelli d'Italia due per Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli, e Pescara Futura che vuole spazio nella squadra di governo.