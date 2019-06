Giunta Masci, l'Udc bussa alla maggioranza: vuole Pignoli assessore

Continuano a rincorrersi in città le voci relative a coloro che faranno parte della squadra del neo sindaco Carlo Masci come assessori.

La settimana appena iniziata potrebbe rivelarsi decisiva per definire i nomi principali della nuova giunta.

L'Udc, che ha avuto un discreto risultato elettorale, bussa alla porta della maggioranza del primo cittadino, per reclamare un posto in giunta per Massimiliano Pignoli, che con i suoi circa 900 voti è risultato tra i consiglieri più votati.

Per l’Unione di Centro dovrebbe essere Pignoli, alle prese con una vicenda giudiziaria per presunto voto di scambio, a coprire la casella di assessore in quota Udc nella Giunta che nascerà nei prossimi giorni. Pignoli però accetterebbe anche il ruolo di presidente del consiglio comunale.

Sul tema questa mattina è intervenuto lo stesso Pignoli dai Colli dove era per l'iniziativa che consentiva ad alcuni bambini di usufruire grtais delle giostre della Festa della Madonna dei Sette Dolori (era presente anche il sindaco Masci):