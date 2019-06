Giunta Masci, senza Pignoli assessore l'Udc pronta a passare all'opposizione

Dopo due riunioni di partiti e liste del centrodestra per comporre la giunta comunale di Pescara che dovrà affiancare il sindaco Carlo Masci nell'azione di governo arriva il primo strappo ufficiale.

Ad alzare il tiro è l'Udc che ha conquistato un posto in consiglio comunale con Massimiliano Pignoli che però è risultato, con circa 900 voti, il quarto più votato.

Il partito, di cui è segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, manda un messaggio chiaro alla coalizione di maggioranza: senza il posto da assessore a Pignoli è pronto a passare all'opposizione ma non solo a Pescara ma anche in Regione e in tutti i Comuni d'Abruzzo dove governa con il centrodestra. Compreso Chieti dove l'Unione di Centro è presente con 3 consiglieri.

Dunque sale la tensione per la composizione della squadra di governo tanto che il primo cittadino ha "minacciato" che in ogni caso entro sabato nominerà la sua giunta anche senza accordo tra i partiti avendo molta voglia di iniziare a lavorare per i progetti che ha in mente per il capoluogo adriatico.

I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi: il principale è quello relativo alle 4 quote rosa con sole 3 donne elette e le pretese di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che se accetttate andrebbero a escludere le liste il cui apporto si è rivelato decisivo per la vittoria al primo turno,