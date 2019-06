Giunta Masci, concluso il vertice del centrodestra: indicati altri 2 assessori

È durata circa tre ore la nuova riunione del centrodestra per cercare di comporre la giunta comunale di Pescara.

Il sindaco Carlo Masci e i rappresentanti di partiti e liste che hanno sostenuto la sua candidatura si sono confrontati in Comune fino a dopo le ore 22 di questa sera, martedì 25 giugno.

La tanto sperata fumata bianca non c'è stata nemmeno questa sera ma dopo le nomine ad assessori di Luigi Albore Mascia e Isabella Del Trecco sono stati aggiunti altri due tasselli al mosaico.

Fratelli d'Italia ha infatti ceduto il passo e accettato la richiesta di Masci di rinunciare ai due assessori uomini e ha indicato come componenti della squadra di governo l'accreditato Alfredo Cremonese e Romina Faricelli come esterna per le quote rosa. Il vertice adesso è stato aggiornato a domani quanto tutti contano di chiudere la partita. Restano ancora aperte le nomine della Lega e le posizioni di Eugenio Seccia e Massimiliano Pignoli. Di certo andranno completate altre due caselle relative alla quote rosa: una sarà Patrizia Martelli della Lega e l'altra andrà trovata o ancora nelle fila del Carroccio o tra Forza Italia e Udc. Traspare però fiducia sul buon esito entro la giornata di domani.